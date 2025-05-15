Çorum'da İnşaat İşçisine Iskele Düştü: 1 Yaralı

Çorum'da İnşaat İşçisine Iskele Düştü: 1 Yaralı
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Çorum'da bir hastane inşaatında iskele düşmesi sonucu bir işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Üzerine iskele düşen inşaat işçisi yaralandı

ÇORUM - Çorum'da hastane inşaatında inşaatında iskelenin düşmesi neticesinde 1 işçi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Çamlık Caddesi'ndeki hastane inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.Y inşaat alanında çalışırken düşen iskelenin vücuduna denk gelmesi neticesinde yaralandı. Çevrede çalışan işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - 3.Sayfa
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