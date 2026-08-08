Çorum'da kavşakta kaza: Sürücüler yara almadan kurtuldu
Çorum'un Yeni Osmancık Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücüler M.D. ve S.D. yara almadan kurtulurken, araçlar büyük çapta hasar gördü ve çekiciyle kaldırıldı.
Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaza, Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 66 AAV 722 plakalı Toyota marka otomobil ile S.D. yönetimindeki 37 BA 183 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerde büyük çapta hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı