Haberler

Çorum'da kavşakta kaza: Sürücüler yara almadan kurtuldu

Çorum'da kavşakta kaza: Sürücüler yara almadan kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Yeni Osmancık Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücüler M.D. ve S.D. yara almadan kurtulurken, araçlar büyük çapta hasar gördü ve çekiciyle kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 66 AAV 722 plakalı Toyota marka otomobil ile S.D. yönetimindeki 37 BA 183 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerde büyük çapta hasar meydana gelirken sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla

Yol ortasında yasak aşk kavgası! Son sözü duyan dönüp bir daha baktı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında hayatının şokunu yaşadı: Yanındaki adam kocası değildi!
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Esenyurt'ta net mesaj: Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak, peşinizdeyiz

Bakan Gürlek'ten İstanbul'da net mesaj: Yanınıza kar kalmayacak
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...