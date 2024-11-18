Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Hız ve dikkatsizlik kazaya yol açtı, iki otomobil böyle çarpıştı: 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesindeki Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. yönetimindeki 34 RT 9656 plakalı otomobil, kavşaktan hızla çıkarken ana yolda seyir halinde olan İ.G.'nin kullandığı 66 ACY 808 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle Fiat marka otomobilin metrelerce savrularak orta refüje çıktığı görüldü. Kazadan sonra sürücü, sıkışan kapıyı açamayınca camdan çıkış yaptığı anlarla kameralara yansıdı.

Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda bulunan S.E. ve L.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.