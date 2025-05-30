Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Çorum-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri görev aldı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çorum- Ankara karayolu Çevre Yolu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 06 SK 025 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile yabancı plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET CAN KÖR - 3.Sayfa
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