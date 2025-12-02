Çorum'da alev alev yanan ev kullanılmaz hale geldi

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Osmancık ilçesi Çampınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark een ark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM