Çorum'da Firari Şahıs Eşini Öldürmek İçin Geldiği Evde Kendini Vurdu

Çorum'da cezaevi firarisi bir şahıs iddialara göre eşini öldürmek için geldiği evde polis ekiplerini görünce kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Mehmet D. (33), eşi S.D'yi ölümle tehdit ederek ikametinin etrafında dolaşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.D'nin bulunduğu evin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Bir süre sonra 06 DOR 150 plakalı otomobille eşinin bulunduğu eve gelen Mehmet D., polis ekiplerini görünce silahla havaya ateş ederek kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından Buhara evler Mahallesi Selçuk 31. Sokak'ta sıkıştırılan Dursun, silahla kendini başından vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet D'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM