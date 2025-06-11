Çorum'da Düğünden Dönen Minibüs Devrildi: 17 Yaralı

Çorum'da Düğünden Dönen Minibüs Devrildi: 17 Yaralı
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Çorum'da Düğünden Dönen Minibüs Devrildi: 17 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Çorum'da düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs devrildi: 17 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca Koçhisar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'da katıldıkları düğünden sonra Samsun'a dönen vatandaşların bulunduğu 55 AR 265 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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