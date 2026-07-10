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Define arayan şahsın kaybolduğu mağarada arama çalışmaları sürüyor

Define arayan şahsın kaybolduğu mağarada arama çalışmaları sürüyor
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Çorum'da arkadaşlarıyla define aramak için girdiği mağarada kaybolan İ.A.'yı kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. AFAD, jandarma ve profesyonel mağaracılar bölgede arama yapıyor.

Çorum'da arkadaşlarıyla define bulmak için girdiği mağarada kaybolan şahsı kurtarmak için başlatılan çalışmalar ikinci gününde devam ediyor. Profesyonel mağaracıların destek verdiği arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, dün Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada İ.A.'nın sıkıştığını söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı. Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Dün madencilerin de destek verdiği arama çalışmalarında İ.A.'ya ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

Jandarma ekiplerinin desteğiyle gece boyunca bölgede bulunan ekipler, bugün Türkiye Mağaracılık Fedarasyonu'na bağlı, İstanbul ve Ankara'dan gelen profesyonel mağaracılar ve Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyeleriyle arama ve kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Profesyonel mağaracılar madenciler ve AFAD ekiplerinin mağarada ulaşamadığı alanları inceleyerek İ.A.'nın yerini tespit etmeye çalışacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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