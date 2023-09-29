Çorum'da boşandığı Arif Ergin tarafından bıçaklanarak öldürülen Zehra Gümüş toprağa verildi
Çorum'da boşandığı Arif Ergin tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Zehra Gümüş'ün cenazesi hastane morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gümüş, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Arif Ergin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Çorum'da boşandığı Arif Ergin tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Zehra Gümüş'ün cenazesi hastane morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gümüş, Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
'TUTUKLANDI'
Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Ergin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.