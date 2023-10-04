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Çorum'da bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserini izleyen bir kişi ile kaldırımda yürüyen bir kişi, tanımadıkları kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.