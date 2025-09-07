Çorum'da Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bektaş G. idaresindeki 06 AP 7761 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Birsen G. ve Zeynep A. araçta sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM