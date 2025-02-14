Çorum'da Asayiş Uygulamalarında 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da yapılan asayiş uygulamalarında 6 aranan şahıs yakalanırken, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi. Polis ekipleri tarafından 96 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 30 kahvehane/kıraathane, 22 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 11 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 4 bin 572 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 tüfek olmak üzere toplam 6 ateşli silah, 1 kesici-delici alet, 3 şarjör, 14 fişek, 35 sentetik ecza maddesi, 13,18 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 535 araç kontrol edilerek kurallara uymayan 6 araca toplam 171 bin 044 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM