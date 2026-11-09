Çorum'da apartman yangınında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çorum'da bir apartman dairesinde buzdolabının kablosundan çıktığı değerlendirilen yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi.

Olay, Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G.'ye ait 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Evde bulunan Y.G.'nin kızı G.K. ile 2 torunu, buz dolabının kablosundan çıktığı değerlendirilen yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale ettikleri sırada dumandan etkilenen G.K. ile çocukları T.K. ve B.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı