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Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Cinayet

Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Cinayet
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Çorum'da akrabasını alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Metin Koçak, hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada akrabasını öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Üçtutlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan İ.Ö. ve Metin Koçak arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö., üzerinde bulunan silahla Murat Koçak'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Metin Koçak ağır yaralandı. Olayın ardından Metin Koçak'ın yakınları İ.Ö.'yü darp etmeye başladı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Metin Koçak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, zanlı İ.Ö. ise kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koçak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İ.Ö ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye sevki sırasında polis ekipleri Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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