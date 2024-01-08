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Çorum'da 8 ayrı suçtan 30 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 kanununu ihlal etme ve basit yaralama suçlarından 30 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan Şahin B. (37) yakalandı. Şahin B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da 8 ayrı suçtan 30 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada, hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, 6136 kanununu ihlal etme ve basit yaralama suçundan 30 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan Şahin B. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Şahin B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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