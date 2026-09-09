Çorum’da 46 kök Hint keneviri ele geçirildi: 1 tutuklama

Çorum'un Bayat ilçesinde polis ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayat İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu maddelerin temini ve önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, S.B. isimli şahsa ait çiftliğe operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edildi. Gözaltına alınan çiftlik sahibi S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan S.B. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı