Haberler

Çorum’da 46 kök Hint keneviri ele geçirildi: 1 tutuklama

Çorum’da 46 kök Hint keneviri ele geçirildi: 1 tutuklama
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum’un Bayat ilçesinde polis ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 46 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde polis ekipleri tarafından bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayat İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu maddelerin temini ve önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, S.B. isimli şahsa ait çiftliğe operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edildi. Gözaltına alınan çiftlik sahibi S.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan S.B. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Fenerbahçe 64 bin kişilik yeni stadını resmen duyurdu! İşte maliyeti ve yeni hali

Aziz başkan dediğini yaptı! Fenerbahçe Real Madrid gibi olacak
Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler

Yeni Parti'den Üsküdar kararı!

İdlib’deki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi

Sınır komşumuzdaki patlamada bilanço ağırlaşıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! '7 gün içinde...'

İsrail, bu kez İngiltere'yi karşısına aldı! "7 gün içinde..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika