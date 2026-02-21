Çorum'da 180 litre kaçak alkol imha edildi
Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler ve operasyonlarda ele geçirilen 180 litre kaçak alkol imha edildi. Polis ekiplerince el konulan ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Alaca Hayvan Pazarı mevkiinde bulunan imha merkezinde imha edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı