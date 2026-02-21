Haberler

Çorum'da 180 litre kaçak alkol imha edildi

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen 180 litre kaçak alkol imha edildi. Ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha merkezinde yok edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda ele geçirilen 180 litre kaçak alkol imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler ve operasyonlarda ele geçirilen 180 litre kaçak alkol imha edildi. Polis ekiplerince el konulan ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Alaca Hayvan Pazarı mevkiinde bulunan imha merkezinde imha edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


