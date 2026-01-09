Başsavcı Bektaş: 'Hazırlık evrakında yüzde 10'a yakın bir düşüş kaydedilmiştir'

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2025 yılında bir önceki yıla göre Cumhuriyet Başsavcılığı iletilen hazırlık evrakı sayısında yüzde 10'a yakın bir düşüş kaydedildiğini ve yüzde 110'luk evrak temizleme oranıyla da Çorum tarihinde bir rekora imza atıldığını ifade etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında yürütülen adli faaliyetler ve hayata geçirilen projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda gazetecilerle bir araya gelen Bektaş, suçla mücadeleden fiziksel altyapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede açıklamalarda bulundu. Kamu düzenini tehdit eden unsurlara karşı kararlı bir duruş sergilediklerini vurgulayan Başsavcı Bektaş, alınan tedbirler ve etkin mücadele sayesinde suç oranlarında gerileme olduğunu ayrıca 2025 yılında bir önceki yıla göre Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden hazırlık evrakı sayısında yüzde 10'a yakın bir düşüşün kaydedildiğini ifade etti.

Adalet hizmetlerinin hızlandırılması noktasında 2025'in verimli bir yıl olduğunu ifade eden Bektaş, vatandaşların adalet beklentisini en kısa sürede karşılamak için yoğun bir mesai harcandığını, bu yıl yüzde 110 oranında evrak temizleme başarısı sağlanarak Çorum tarihinde rekora imza atıldığını dile getirdi. Uzlaşma uygulamasına önem verdiklerini belirten Bektaş, bu kapsamda yüzde 90 başarı oranına ulaşıldığını, bir asliye ceza mahkemesinin bir yılda baktığı dosya sayısına denk işin uzlaşma yoluyla sonuçlandırıldığını ifade etti. Çorum Adliyesi ve bağlı birimlerin fiziki yapısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını ifade eden Bektaş, merkez adliye ve bağlı birimlerdeki eksikliklerin giderildiğini, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırıldığını kaydetti.

Yeni adliye sarayı proje çalışmalarının son aşamaya getirildiğini dile getiren Bektaş, 22 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni adliye binasının ihale sürecinin Adalet Bakanlığınca kısa sürede planlandığı ifade etti. Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, tutuklu ve hükümlü yakınlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal yaşam alanı ve mescit inşa edildiğini belirten Bektaş, uzun yıllardır sorun teşkil eden bu eksikliğinde giderildiğini söyledi.

Kırılgan gruplara yönelik suçlara özel bir duyarlılık gösterildiğini belirten Bektaş, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli sunulabilmesi amacıyla, teknolojik imkanlarda etkin şekilde yararlanılmış, UYAP ve dijital adli süreçlerinin kullanımında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ayrıca mağdur, şüpheli ve sanık haklarının korunmasına yönelik hassasiyet artırılmış, özellikle kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplara yönelik suçlarda özel bir duyarlılık gösterilmiştir. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde 2025 yılında bir önceki yıla göre Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen hazırlık evrakında yüzde 10'a yakın bir düşüş kaydedilmiştir. 'Geciken adalet, adalet değildir' anlayışıyla hareket edilerek yüzde yüzde 110 oranında evrak temizleme oranına ulaşılarak Çorum İlinin adli sürecinin rekoru kırılmıştır. Yine dostane temelde sorunları çözme yöntemi olan ve üzerinde hassasla durulan uzlaşma uygulamasında yüzde 90 başarı oranı elde edilerek 1 Asliye Ceza mahkemesinin 1 yılda baktığı dosya kadar iş uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır" dedi.

"22 bin metrekare inşaat alanına sahip olan yeni adliye sarayının ihale süreci kısa bir süre içerisinde Adalet Bakanlığımızca planlanmaktadır"

Kurumlarla iş birliğini güçlendirdiklerini belirten Başsavcı Bektaş, altyapı çalışmalarına da değinerek, "Adalet personelimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 65 daire satın alınarak personelin hizmetine sunulmuş, bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılan yoğun çalışmalar neticesinde yeni adliye proje çalışmaları son aşamaya getirilmiş 22 bin metrekare inşaat alanına sahip olan yeni adliye sarayının ihale süreci kısa bir süre içerisinde Adalet Bakanlığımızca planlanmaktadır. Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde ziyarete gelen tutuklu ve hükümlü yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tamamen yerel imkanlarla sosyal yaşam alanı ve mescit inşa edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş ve yıllardır büyük sorun teşkil eden bu eksiklik giderilmiştir" diye konuştu. - ÇORUM