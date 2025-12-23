Çorum Belediyesi'nden DEAŞ operasyonunda tutuklanan personelle ilgili açıklama: "Gözaltına alınmasının akabinde açığa alınmıştır"

Çorum Belediyesi tarafından, terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan belediye personelinin, şahsın gözaltına alınmasının hemen ardından açığa alındığını duyurdu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında işlem başlatılan Çorum Belediyesi personeli N.B., 16 Aralık tarihinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli 19 Aralık tarihinde tutuklandı.

Konuyla ilgili Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, şahsın gözaltına alınmasının hemen ardından açığa alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ'a yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonla ilgili, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. 32 ilde 170 şüphelinin yakalandığı söz konusu operasyon kapsamında, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçuna ilişkin olarak hakkında işlem başlatılan Çorum Belediyesi personeli N.B isimli şahıs hakkında 16 Aralık 2025 tarihinde gözaltı kararı verilmiştir. Söz konusu şahıs, 16 Aralık 2025 tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Devam eden adli süreç sonucunda, şüpheli 19 Aralık 2025 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış ve Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. Çorum Belediyesi bünyesinde tekniker olarak görev yapan personel hakkında yürütülen adli soruşturma doğrultusunda, ilgili personel hakkında belediye mevzuatı ve kamu hizmetinin gereklilikleri çerçevesinde idari işlem başlatılmış olup gözaltına alınmasının akabinde açığa alınmıştır. Söz konusu personel, 29 Temmuz 2013 tarihinde KPSS merkezi yerleştirme yoluyla Çorum Belediyesi'nde göreve başlamış ve 12 yıldır görev yapmaktadır. Çorum Belediyesi olarak, hukukun üstünlüğü ilkesine, yargı mercilerinin kararlarına ve kamu düzenine azami hassasiyet göstermekte, adli ve idari süreçleri ilgili kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde titizlikle yürütmekteyiz." - ÇORUM