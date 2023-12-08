Çorum-Alaca Karayolu'nda Trafik Kazası: 3 Şerit Ulaşıma Kapandı

Kömür yüktü Tır devrildi, karayolu ulaşıma kapandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası sonrasında Çorum-Alaca Karayolu'nun 3 şeridi ulaşıma kapandı.

Çorum'dan Alaca istikametine gitmekte olan Bünyamin Çakır yönetimindeki 42 L 4220 plakalı kömür yüklü Tır, İbrahim göleti yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada yan yatan Tır'da bulunan tonlarca toz kömür yola döküldü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Karayoluna devrilen Tır ve kasasından dökülen kömür nedeniyle Çorum-Alaca Karayolu'nun 3 şeridi araç trafiğine kapandı. Karayolunda araç trafiği, kontrollü olarak uzun süre tek şeritten sağlandı.

Alaca belediyesinden bölgeye gönderilen iş makinaları ve temizlik ekiplerinin Tır dökülen kömürleri karayolundan kaldırmasının ardından Çorum-Yozgat Karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Meydana gelen Trafik kazasında Tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.