Çorum Alaca'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında 600 Araç Sorgulandı
Çorum'un Alaca İlçesinde yapılan yılbaşı tedbir uygulamalarında 600 araç sorgulandı. Uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yeni yılda da tedbirlerin devam edeceği belirtildi.
Çorum'un Alaca İlçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda 600 araç sorgulandı.
Alaca'da vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde geçirmesi sağlamak amacıyla Ankara Caddesi üzerinde yapılan yılbaşı tedbir uygulamasında 250 şahıs ve 600 araç sorgulandı. Yapılan uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanamazken, vatandaşların huzuru için yeni yılda uygulamaların devam edileceği kaydedildi. - ÇORUM