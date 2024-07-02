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Çorum Alaca'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Rıza Aktürk yönetimindeki 34 VJ 9679 plakalı kamyonet, Eskiyapar Kavşağı'nda dönüş yapan Ceylan Arslan yönetimindeki 06 FYL 10 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceylan Arslan yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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