Çorlu'da Trafik Kazası: Sıkışan Yaralı İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu bir kişi hafif ticari araçta sıkıştı. Çorlu itfaiyesi yaralıyı kurtararak hastaneye kaldırdı.
Çorlu'da trafik kazası: Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Eski Sanayi girişinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda Ergene istikametine seyreden M.Ü. idaresindeki otomobil ile F.T. yönetimindeki hafif ticari araç yol ayrımında çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan yolcu R.O., Çorlu itfaiye kaza kırım ekibinin müdahalesi sonrası kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.