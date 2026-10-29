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Çorlu'da takla atan otomobilde 2 kişi hafif yaralandı, 3 araç hasar gördü

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Çorlu'da takla atan otomobilde 2 kişi hafif yaralandı, 3 araç hasar gördü Haber Videosunu İzle
Çorlu'da takla atan otomobilde 2 kişi hafif yaralandı, 3 araç hasar gördü
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Tekirdağ Çorlu'da gece Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde bir otomobilin başka bir araca çarparak takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kazada 3 araçta maddi hasar oluştu, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobille çarpışan araç takla attı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu başka bir araca çarparak takla attı.

Park halindeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada, sürücü Y.D. ile otomobilde bulunan B.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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