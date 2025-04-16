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Çorlu'da Seyir Halindeki Araç Yangını

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü yangını fark edince araçtan atlayarak yardım istedi. Yangın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çorlu'da araç yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev aldı.

Akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Olayı fark eden sürücü aracından atlayarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve bekçi görevlileri, yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde maddi zarar meydana geldi. Otomobil sürücüsü ise henüz yeni yola çıktığını ve yangının ne sebeple kaynaklandığını kestiremediğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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