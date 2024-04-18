Çorlu'da Polis Kovalamacası: Otomobil Kaza Yaptı, 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da devriye gezen polis ekibinin dur ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından kaza yaptı. Araçtan inip yaya olarak kaçan 3 şahıs, dere kenarında yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrası yakayı ele verdi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı civarında devriye gezen polis ekipleri, çalıntı kaydı bulunan otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, Çorlu Kalesi yönüne seyrederek izini kaybettirmek istedi.

Kaza yapınca yaya olarak kaçtılar

Polis ekipleri, Fatih Caddesi'nden Çerkezköy yoluna sapan aracın peşini bırakmadı. Çevre yolundan Ergene ilçesi bağlantı yoluna giren otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilden atlayan 3 şahıs, yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak şahısların peşine düşen devriye ve asayiş ekipleri, 3 şüpheliyi soluk soluğa yaşanan kovalamaca sonrası yakalamayı başardı.

Çeşitli suçlardan dosyaları var

Çalıntı kaydı bulunan kazalı araç olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına kaldırıldı. Gözaltına alınan A.İ. S.K. ve G.D. emniyete götürüldü. 3 şüphelinin GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan dosyalarının bulunduğu ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ