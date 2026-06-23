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Tekirdağ'da ön teker şovu kazayla bitti, yaya ezilmekten son anda kurtuldu: Korkunç anlar kamerada

Tekirdağ'da ön teker şovu kazayla bitti, yaya ezilmekten son anda kurtuldu: Korkunç anlar kamerada
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Tekirdağ Çorlu'da ön teker kaldıran motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Yaya son anda ezilmekten kurtulurken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da ön teker kaldıran bir motosikletli, saniyeler içinde dengesini kaybederek park halindeki bir arabaya daldı. Yaya ezilmekten son anda kurtulurken, kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak üzerinde meydana geldi. Kırkova yönüne seyrederken bir an teker kaldıran motosiklet sürücüsü saniyeler sonra dengesini kaybetti.

Yaya son anda ezilmekten kurtuldu

Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında park halinde bulunan bir araca arkadan çarptı. Bu sırada yol kenarında bulunan yaya, durumu fark edip kıl payı ezilmekten kurtuldu. Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve tesadüfen yoldan geçen bir sağlık görevlisi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Dilini çektik, kendine geldi"

Yürekleri ağza getiren anlar ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili konuşan esnaf İdris Baysan, "Şurada bir araç park halindeydi, motosikletin çarptığını fark ettik. Motosiklet sürücüsünün ilk anda bilinci kapalı gibiydi, sonra biz dilini çektik ve gelen sağlıkçı bir kadın da müdahale edince şükürler olsun biraz kendine geldi. Sonra kendisine ulaştık, durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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