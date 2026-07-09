Haberler

Tekirdağ'da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: 2 yaralı

Tekirdağ'da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çevre kontrolü yapmadan yola çıkan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çevre kontrolü yapmadan yola çıkan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde çarşı bankalar mevkiinde meydana geldi. Uğur Mumcu Parkı istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden bir motosiklet, dikkatsizce yola çıkan yayaya çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletteki 2 kişi ve yaya yere savruldu. Yaralanan yaya ve motosikletteki 1 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Gazetecinin Yunanlı olduğunu öğrenince söylediği kahkahaya boğdu
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü
Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle

Özür dileyip fotoğrafı apar topar silmişti! Tarihi zirvede yeni hamle