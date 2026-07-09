Tekirdağ'da yayanın dikkatsizliği kazayla sonuçlandı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çevre kontrolü yapmadan yola çıkan yayaya motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde çarşı bankalar mevkiinde meydana geldi. Uğur Mumcu Parkı istikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden bir motosiklet, dikkatsizce yola çıkan yayaya çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletteki 2 kişi ve yaya yere savruldu. Yaralanan yaya ve motosikletteki 1 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı