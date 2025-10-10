Haberler

Çorlu'da Dolandırıcılık İddiası Sonrası Silahlı Saldırı

Çorlu'da kendisini dolandırdığını iddia eden M.A., arkadaşını bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası yakalanan M.A.'nın alkollü olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, kendisini dolandırdığını iddia ettiği arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerindeki bir site bahçesi girişinde meydana geldi. M.A., kendisini dolandırdığını öne sürdüğü arkadaşı F.Ö.'ye ikamet ettiği evine doğru yürürken tabancayla ateş açtı. Tabancayla açılan ateş sonucu isabet eden mermi, F.Ö.'yü bacağından yaraladı. F.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü çıktı

Şüpheli M.A. ise, Yunus Polis Timleri'nin (Motosikletli Polis Timleri) operasyonu sonrası yakalandı. Olayda kullanılan tabanca Yunus ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli M.A.'nın yapılan kontrollerinde 3,00 promilin üzerinde alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

