Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık ilk kez hakim karşısında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un şehit olduğu silahlı ve bıçaklı saldırıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Orhan Altan'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 polisi öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 36 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı.

Çorlu'da 17 Mayıs 2026 tarihinde polis ekipleri, hakkında tedavi kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bulunduğu yönündeki bilgi üzerine Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezine gitti. Burada yaşanan saldırıda polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç hayatını kaybetti. Olayın ardından Altan, polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve daha sonra tutuklandı.

İddianamede ağır cezalar talep edildi

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Altan hakkında şehit edilen iki polis için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca V.K. ve O.U. isimli iki polis memuruna yönelik eylemleri nedeniyle de ayrı ayrı 18 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu. Dosyada sanık hakkında farklı polis memurlarına yönelik çeşitli suçlamalar da yer aldı.

Adli Tıp raporu dosyada

Sanığın ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındı. Raporda, Altan'ın olay tarihinde davranışlarının hukuki anlam ve sonuçlarını değerlendirmesini veya davranışlarını yönlendirmesini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde değerlendirme yapıldı.

Çorlu 2'nci Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Orhan Altan ise olay sırasında yaşananları hatırlamadığını iddia etti.

Şehit aileleri en ağır cezayı istedi

Duruşmada şehit polislerin yakınları da söz aldı. Erkan Tütüncüler'in eşi ile Emrah Koç'un anne ve babası, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır cezanın uygulanmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, olay günü Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde asayişten sorumlu olarak görev yapan komiser N.A.'nın tanık sıfatıyla dinlenmesine karar verdi. Duruşma, tanığın dinlenmesi amacıyla ileri bir tarihe bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı