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Çöp konteynerine çarpan alkollü sürücü yaralandı

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Çöp konteynerine çarpan alkollü sürücü yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücü çöp konteynerine ve bir araca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Tekirdağ Caddesi üzeri Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. Kumyol Caddesi istikametine seyreden C.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine ve bir araca çarptı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü C.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi tarafından sürücü C.Y.'nin yapılan alkol kontrolünde 2.51 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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