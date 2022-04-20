Çöp kamyonunun yaşlı kadını ezme anı güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki kadına çöp kamyonunun çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Nisan tarihinde Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Ş. idaresindeki çöp kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Emine Çakmak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çakmak, kamyonun hareket etmesiyle birlikte aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emine Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çöp kamyonunun sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa