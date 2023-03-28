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Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Çöp kamyonundan düşen belediye işçisi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dengesini kaybederek çöp kamyonundan düşen belediye temizlik işçisi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dengesini kaybederek çöp kamyonundan düşen belediye temizlik işçisi yaralandı.

Olay, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Rumeli Muhtarlığı mevkiinde meydana geldi. Hastane istikametine seyreden çöp kamyonunun kasasında bulunan temizlik çalışanı Kazım S. dengesini kaybederek yol üzerine düşüp yaralandı. Durumu fark eden kamyon şoförü, aracı park edip sağlık biriminden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım S. tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Rumeli Çorlu 3. Sayfa Haberler

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