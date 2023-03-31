Çöp kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dağdibi Mahallesi D-020 karayolunda, işinden çıkarak evine giden F.G.'ye, belediyeye ait çöp kamyonun çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında F.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından F.G.'nin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA