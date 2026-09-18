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Çok sayıda ilaç içen şahıs hastaneye kaldırıldı

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Çok sayıda ilaç içen şahıs hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman’da, bir kişi çok sayıda ilaçlarla fenalaşarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da, bir kişi çok sayıda ilaçlarla fenalaşarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi 29161 Sokak'ta meydana geldi. K.A., isimli bir şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çok sayıda ilaç içtikten sonra fenalaştı. Kendini iyi hissetmeye şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından K.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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