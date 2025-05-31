Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
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Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
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İstanbul Maltepe'de Marmaray'da yaşanan şiddet görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı. Çocuklarının yanında bir babaya atılan yumruk, infial yaratırken; Sedat Peker'in de konuyla ilgili yapılan bir paylaşımı retweet etmesi dikkat çekti.

İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E., yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada başka iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu'nda indi. "Kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken, korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

SEDAT PEKER DE DUYARSIZ KALAMADI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine birçok kullanıcı olaya sert tepki gösterdi. Tartışmanın içeriği netlik kazanmasa da, yaşanan şiddetin çocukların gözü önünde gerçekleşmesi kamuoyunda derin yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken Sedat Peker'in de yapılan bir paylaşımı retweet etmesi dikkat çekti.

"GÖRÜŞECEĞİZ"

Sedat Peker'in retwetlediği paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Maltepe'de, Marmaray'da kız çocuğunun yanında bir babaya atılan yumruk sonrası, Sedat Peker'in şu sözü yeniden gündeme geldi: Erkek çocuklarıma eziyet etseler derim ki; hayat onları sertleştiriyor. Ama kızlarıma olmaz… Görüşeceğiz."

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;

Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

şimdi Sedat abinin bir seveni o yumruk atan arkadaşı..

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Haber YorumlarıÖmer GÜLER:

Hukuk ve kanunların işlemediği bir ülkede başka ne beklenir

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Bende seninle aynı fikirdeyim reis çocukların yanında asla hiçbir babaya bırak vurmayı söz bile söylenmez.

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Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Bir kaç kişi yan yana gelince böyle artislik yapan tipler çok var ülkemizde ne yazıkki sert kayaya denk gelmemişler Şerifi olsa haysiyeti olsa Çocukların yanında bir babaya yumruk atılmaz Şerifsiz

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Haber YorumlarıUğur SARIKAYA:

Hukukun yapmadığını yapsın diye sevilen adam bu hesabı adaletin sorması gerekirdi ama nerde...

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