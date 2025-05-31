Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E., yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada başka iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyyapaşa Tren İstasyonu'nda indi. "Kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken, korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

SEDAT PEKER DE DUYARSIZ KALAMADI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine birçok kullanıcı olaya sert tepki gösterdi. Tartışmanın içeriği netlik kazanmasa da, yaşanan şiddetin çocukların gözü önünde gerçekleşmesi kamuoyunda derin yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken Sedat Peker'in de yapılan bir paylaşımı retweet etmesi dikkat çekti.

"GÖRÜŞECEĞİZ"

Sedat Peker'in retwetlediği paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Maltepe'de, Marmaray'da kız çocuğunun yanında bir babaya atılan yumruk sonrası, Sedat Peker'in şu sözü yeniden gündeme geldi: Erkek çocuklarıma eziyet etseler derim ki; hayat onları sertleştiriyor. Ama kızlarıma olmaz… Görüşeceğiz."

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı;