Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç adam, eski karısıyla ilişki yaşayan şahıs tarafından evde bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana gelen olaya göre C.B. (32) bir süre önce boşandığı eşi N.S.'nin (27) evine giderek çocuklarını görmek istedi. C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Genç adam, eski karısıyla ilişkiye yaşayan şahıs tarafından evde bıçaklandı

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B'yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Genç adam, eski karısıyla ilişkiye yaşayan şahıs tarafından evde bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortahisar Trabzon Akyazı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Bilge Net:

Çocukların velayetlerinin derhal anneden alınıp babaya verilmesi gerekiyor. Bu şekilde birisiyle evlilik dışı yaşayan kadının çocuklarını da bu olaylara şahit etmesi çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title