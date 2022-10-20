Genç adam, eski karısıyla ilişki yaşayan şahıs tarafından evde bıçaklandı 3. Sayfa Haberleri Trabzon'un Ortahisar ilçesinde boşandığı eşinin evine giderek çocukları görmek isteyen kişi, eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı. Ortahisar ilçesinin Akyazı mahallesinde meydana gelen olaya göre C.B. (32) bir süre önce boşandığı eşi N.S.'nin (27) evine giderek çocuklarını görmek istedi. C.B. evde boşandığı eşinin erkek arkadaşı M.B. (32) ile karşılaşınca tartışma çıktı. GÖĞSÜNDEN YARALANDI Çıkan tartışma sonucu N.S, C.B'yi bıçakla göğsünden yaralarken, C.B. daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ortahisar Trabzon Akyazı 3. Sayfa Haberler

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