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Tunceli'de Çocukların Torpil Oyunu Örtü Yangınına Yol Açtı

Tunceli'de Çocukların Torpil Oyunu Örtü Yangınına Yol Açtı
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Tunceli'de 3 çocuğun torpil ve ateşle oynaması sonucu kuru otların tutuşmasıyla örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli'de 3 çocuğun torpil ve ateşle oynaması örtü yangınına neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Tunceli merkeze bağlı Alibaba Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 çocuk torpil ve ateşle oynarken kuru otların yanmasına sebep oldu. Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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