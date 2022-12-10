"Çocuklar çok gürültü yapıyor" tartışmasında komşusuna kurşun yağdıran şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusunu tabancayla kurşun yağdıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelen olayda İsmet Y. (30), alt komşusu Süleyman Ö. (23) ile çocukların ses yapmasına sinirlenerek tartışmaya başladı. KURŞUN YAĞDIRDI Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı. TUTUKLANDI Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şirinevler Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 'Çocuklar çok gürültü yapıyor' tartışmasında komşusuna kurşun yağdıran şahıs tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.