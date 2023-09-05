Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcuya giren 2 kadın alışveriş bahanesiyle tezgahtarı oylarken, kamufle olan kız çocuğu değeri 60 bin TL olan 16 yüzük çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- Çocukları hırsızlığa alet ettiler: Kaşla göz arasında 60 bin TL'lik yüzükler böyle çalındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcuya giren 2 kadın alışveriş bahanesiyle tezgahtarı oylarken, kamufle olan kız çocuğu değeri 60 bin TL olan 16 yüzük çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13.20 sıralarında Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kadın ile 2 kız çocuğu kuyumcuya geldi. Kadınlar alışveriş bahanesiyle altınların fiyatını sorarak, tezgahtarı oyaladı. Tezgahtarın dikkatinin dağılmasıyla, kadının koltuğunun altına giren kız çocuğu yüzük tablasını çaldı. Kız çocuğu ardından kapıya yöneldi. Kadınların da dışarıya çıkmasıyla kaşla göz arasında değeri 60 bin TL olan 16 yüzük çalan hırsılar otomobile binerek uzaklaştı. Yüzüklerin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu kamera kayıtlarını izledikten sonra polise ihbar verdi. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.