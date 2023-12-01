Çocuklar Parkta Oyun Gruplarını Kırdı, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parkta oluşturulan çocuk oyun gruplarının ve güvenlik kameralarının kimliği belirsiz kişilerce kırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tahrip edilen salıncağa binen bir çocuk ise ölümden döndü.

Çocukların oyun gruplarını ve güvenlik kamerasını kırdığı anlar kamerada

Parkta çocuk oyun gruplarını kırarak oyun oynadılar

Tahrip edilen salıncağa binen çocuk ölümden döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parkta oluşturulan çocuk oyun gruplarının ve güvenlik kameralarının kimliği belirsiz kişilerce kırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tahrip edilen salıncağa binen bir çocuk ise ölümden döndü.

Suruç Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay Hürriyet Parkına çocuk oyun grubu, kamelyalar ve güvenlik kamerası sistemlerini kurdu. Mahallede çocukların sosyal yaşamlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da kırılan, yakılan ve tahrip edilen parklarda onarım çalışması yürütüyor. Son olarak Hürriyet Parkında çocuk oyun gruplarının, kamelyaların ve güvenlik kameralarının kırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayırlarını inceledi.

Polis kırarak zevk alan çocukların peşine düştü

Belediye ekipleri, çocuk oyun parkında oluşturulan çocuk oyun gruplarının ve güvenlik kameralarının kimliği belirsiz kişilerce kırılma anlarını polis ekipleriyle paylaştı. Polis, parkta oyun alanlarını, kameraları ve kamelyaları kırarak zarar veren kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Açıklamada bulunan Suruç Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, "Parklarda sürekli demirbaşlar, banklar, kamelyalar ve güvenlik kameraları tahrip ediliyor. Kaymakamlığımızın talimatı üzerine onlar kırdıkça biz de yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.