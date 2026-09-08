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Çocuklar oyun oynarken binlerce sebze ve meyve kasasını yaktı

Çocuklar oyun oynarken binlerce sebze ve meyve kasasını yaktı
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Adana’da sebze halinde iki çocuk oyun oynarken plastik sebze ve meyve kasalarının yanmasına yol açtı.

Adana'da sebze halinde iki çocuk oyun oynarken plastik sebze ve meyve kasalarının yanmasına yol açtı. Binlerce kasa yanıp küle dönerken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcıların sebze ve meyve kasalarını istiflediği alanda oyun oynayan 2 çocuk, yangın çıkarttı. Çocuklar daha sonra bölgede uzaklaşırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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