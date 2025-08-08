Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı

Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Haber Videosu

Esenyurt'ta komşu kavgasını ayırmaya giden polis memuru, çocuk yaştaki bir saldırgan tarafından yumruklandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kadın "Bu çocuk geleceğin psikopatı, bütün mahalleye kafa tutuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

İstanbul Esenyurt'ta çıkan komşu kavgasını ayırmak için olay yerine giden polis memuru, çocuk yaştaki bir saldırganın yumruklu saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis memurunun tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada çocuk yaşta bir kişinin yumruk atarak saldırdığı görüldü.

"BU ÇOCUK GELECEĞİN PSİKOPATI"

Olay anına tanıklık eden ve görüntüleri kaydeden kadın, yaşananlar karşısında "Aaa! Polise vurdu. Bu çocuk geleceğin psikopatı… Bütün mahalleye kafa tutuyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var

Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıCan Reno:

alıp salarsan yıne vurur

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

13 cocuklu varos aile meyveleri gelecegin mafyaciklari en keskin onlem kisirlastirmak

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Polis bütün suça karışanlar bırakıp o çocuğu alması gerekirdi. Şimdi herkes çocukları tetikçi olarak kullanacak.

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ABD POLİS YETKİSİ VERECEKSİN Kİ GÖREYİM OZAMAN ERKEKLERİ

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

ABD nin halini beğeniyor musun ki ?

yanıt2
yanıt15
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Polis .. yaşlı bir gariban kılığına girmeliki kimse polis i bir tehtid olarak görmesin.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

bir a k p erdoğan yapımıdır terörsüz TÜRKİYE Sİ den örnekler

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı

Bir anda onlarca yıl yaşlandı
Alkollü vatandaşı bayıltana kadar döven polis görevden uzaklaştırıldı

Vatandaşı bayıltana kadar döven polis yaptığının bedelini ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.