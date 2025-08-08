Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı

İstanbul Esenyurt'ta çıkan komşu kavgasını ayırmak için olay yerine giden polis memuru, çocuk yaştaki bir saldırganın yumruklu saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis memurunun tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada çocuk yaşta bir kişinin yumruk atarak saldırdığı görüldü.

"BU ÇOCUK GELECEĞİN PSİKOPATI"

Olay anına tanıklık eden ve görüntüleri kaydeden kadın, yaşananlar karşısında "Aaa! Polise vurdu. Bu çocuk geleceğin psikopatı… Bütün mahalleye kafa tutuyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.