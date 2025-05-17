Çocuk İstismarı Suçundan Aranan İki Şahıs Gelibolu'da Yakalandı

Çocuk İstismarı Suçundan Aranan İki Şahıs Gelibolu'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ve N.A. isimli iki şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan şahıslar emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Gelibolu'da çiftçilik yapan G. K. ve su tesisatçısı olan N.A. hakkında Çanakkale Yerel İlamat Masasınca açılan dosyada 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan haklarında ayrı ayrı 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyorlardı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde G.K. ve N.A. isimli 2 şahıs Gelibolu'da yakalandı. Emniyet ekiplerince yakalanan G.K. ve N.A., cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor

Uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etti, indirim aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.