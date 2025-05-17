Çocuk İstismarı Suçundan Aranan İki Şahıs Gelibolu'da Yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan şahıslar emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Gelibolu'da çiftçilik yapan G. K. ve su tesisatçısı olan N.A. hakkında Çanakkale Yerel İlamat Masasınca açılan dosyada 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan haklarında ayrı ayrı 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyorlardı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde G.K. ve N.A. isimli 2 şahıs Gelibolu'da yakalandı. Emniyet ekiplerince yakalanan G.K. ve N.A., cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE