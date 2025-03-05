Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Çocuk Hırsızlardan Yankesicilik: Cep Telefonu Çalmışlar

Çocuk Hırsızlardan Yankesicilik: Cep Telefonu Çalmışlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de yürüyen kadının cep telefonunu çalan 2 çocuk hırsız, çaldıkları telefonla taksi ücreti ödedi. Olayın görüntü analizi sonrası kimlikleri belirlenerek yakalandılar.

Esenler'de caddede yürüyen kadının arkasından yaklaşıp cep telefonunu çalan 2 çocuk hırsız, ardından taksiye binip oradan uzaklaştı. Çaldıkları cep telefonunu satan çocuk hırsızlar, taksi ücretini bu parayla ödedi. 40 saatlik görüntü analizi yapılarak kimlikleri belirlenen şüpheliler kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde 25 Şubat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın caddede ilerlediği sırada yankesicilerin hedefi oldu. 2 yankesici, kadını takip etmeye başladı. Bir süre sonra harekete geçen yankesiciler, arkasından yaklaşarak kadının cep telefonunu çalarak ardından oradan uzaklaştı. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışmalarda cadde üzerindeki 15 işyerinin, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. 40 saatlik görüntü analizi yapıldı. Yapılan incelemede 2 şüphelinin birlikte hareket ettikleri, cep telefonunu çaldıktan bir süre sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Ticari taksinin güzergahı takip edildi

Ticari taksi güzergahı takip edilerek şüphelilerin cep telefonunu bir işyerine sattıkları ve aldıkları para ile taksi ücretini ödedikleri tespit edildi. Görüntüler yardımıyla şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin isimlerinin B.D. ve M.H.H.K. ve çocuk oldukları belirlendi. Öte yandan bir şüphelinin giydiği kapüşonlunun üzerindeki amblem yardımıyla yakalandığı öğrenildi. Şüpheli çocuklar, kısa süre içerisinde yakalanırken, işyerinde ele geçirilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi. Telefonun satıldığı işyeri sahibi hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldığı, yaşları küçük B.D. ve M.H.H.K.'nin ise "yankesicilik" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı

Öte yandan çocuk hırsızların kadının cep telefonunu çaldığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde çocukları kadının arkasından yaklaştığı ve ardından kadının cep telefonunu çaldığı görülüyor. Bir süre sonra da taksiye binen çocukların olay yerinden ayrıldıkları ve taksi ücretini ödedikleri kameraya yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ekrem İmamoğlu'nun ilk ifadesinde sert sözler
img

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
img

Bebeğim, İncirlik Üssü'ndeki Amerikalılara satıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.