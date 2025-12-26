Haberler

Çocuğun yanında silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı

Çocuğun yanında silahla havaya ateş eden şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir şahıs küçük bir çocuğun yanında silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde küçük bir çocuğun yanında silahla havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Nizip'te bir şahıs çocuğun yanında silahla havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip ardından sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısın evinde yapılan aramada olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu