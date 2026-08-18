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Samsun'da 4 yaşındaki kıza taciz iddiası: 75 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Samsun'da 4 yaşındaki kıza taciz iddiası: 75 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Samsun'un Canik ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 75 yaşındaki O.S., çocuğun yakınları tarafından sopayla darbedildikten sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen ve kızın yakınları tarafından sopayla darbedilen 75 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde O.S. (75) isimli şahıs, 4 yaşındaki H.Ç.'ye tacizde bulundu. Olayı gören çocuğun yakınları, şüpheliyi sopalarla darbetti. Samsun Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından şahıs, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen O.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S., mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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