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Çoban Köpeği Kurşunlandı: 'İnsanlık Dışı'

Çoban Köpeği Kurşunlandı: 'İnsanlık Dışı'
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Antalya’nın Serik ilçesinde hayvancılıkla geçinen Gülşen Torbalı’nın en büyük yardımcısı ve "çoban köpeği" olan can dostu, kurşunlanarak sakat bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvancılıkla geçinen Gülşen Torbalı'nın en büyük yardımcısı ve "çoban köpeği" olan can dostu, kurşunlanarak sakat bırakıldı. Acılı kadın, köpeğinin bacağını kaybetmesine neden olan saldırganın bulunup en ağır cezayı alması için yetkililere çağrıda bulundu.

Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Kocamehmetler mevkiinde hayvancılıkla uğraşan Gülşen Torbalı'nın her gün dağ taş demeden sürülerini gütmesine yardım eden köpeği vurulup bacağından ağır yaralandı. Veteriner hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen hayvanın bacağı kurtarılamadı.

"Sürekli yardımcımdı, şimdi yardıma muhtaç kaldı"

Köpeğinin uğradığı saldırı karşısında çaresiz kalan ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen Gülşen Torbalı, "Bu köpeğimi bu hale getiren bir insan sıfatındaki şahıstır. Köpeğim benim yardımımdı, çobanımdı. Kurşun sıkarak köpeğimi bu hale getirdiler. Yani, insanlık dışı bir şey. Böyle bir şeyi nasıl yaparlar? Artık anlamıyorum. Hayvanların yaşam hakkı yok mudur? Sürekli benim yardımcımken, şimdi artık yardıma ihtiyacı olan bir köpeğim var. Bu köpeğimi bu hale getiren, kurşun sıkarak bacağından olmasına sebep olan bir insandır ve bu insanın cezalandırılmasını istiyorum."

"O benim hem çobanım hem arkadaşımdı"

Karakola giderek şikayetçi olduğunu ancak henüz bir sonuç alamadığını belirten Torbalı, sıcak havalarla birlikte köpeğinin yarasının enfeksiyon kapmasından endişe ettiğini söyledi.

Saldırganın elini kolunu sallayarak gezmesini kabul edemediğini vurgulayan Torbalı, "Şikayette bulundum ama sonucunun ne olacağını henüz bilmiyorum. Köpek benim çobanımdı; ben hayvancılıkla uğraşıyorum, o benim hem arkadaşım hem yardımcımdı ama şimdi işte bu halde. Tedavisini yapıyoruz ama ne kadar sonuç verir bilmiyorum. Havalar çok sıcak ve yarasından kötü kokular geliyor. Ne olacağını bilemiyorum. Yani bu hayvanın canına kasteden kişi hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek? Bunun yetkililere duyurulmasını ve o kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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