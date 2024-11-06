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Cizre'de Yasak Avcılığa 41 Bin TL Ceza

Cizre'de Yasak Avcılığa 41 Bin TL Ceza
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurulan bir araçta avlanması yasak olan 6 kınalı keklik ele geçirildi. Araçtaki 3 şahsa toplam 41 bin 766 TL ceza kesildi. Keklikler, koruma altına alındı.

Şırnak'n Cizre ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurulan bir aracın içerisinde avlanması yasak olan 6 adet kınalı keklik olduğu tespit edildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahsa 41 bin 766 TL ceza kesildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesi jandarma arama ve kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 adet avlanması yasak olan kınalı keklik tespit edildi. Jandarma ekiplerinin durumu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine araç içerisinde bulunan F.O. H.K. ve S.T. isimli şüphelilere 41 bin 766 TL idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Kınalı keklikler Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine alınarak koruma altına alındı. Burada yapılacak tedavi ve bakımın ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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