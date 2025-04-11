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Cizre'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Cizre'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Cizre-Silopi Karayolu Güzeller Rampası mevkiinde meydana geldi. Silopi istikametinden Cizre'ye gitmekte olan Ramazan C. yönetimindeki 73 DT 118 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı geçip takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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